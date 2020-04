Die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) hatte im Rahmen des mehrjährigen Aufwärtstrends im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch bei 224,20 USD markiert. Dort startete eine dynamische Abwärtskorrektur, die die Notierung bis auf im März gesehene 137,10 USD absacken ließ. Seither befindet sich der Wert in einer Erholungsrally und konnte dabei am Freitag ein 7-Wochen-Hoch verzeichnen. Im charttechnischen Fokus steht nun das erreichte und sich derzeit bis 191,34 USD erstreckende Widerstandscluster, welches sich aus der Rückkehrlinie des Erholungstrendkanals, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtskorrektur sowie der 200-Tage-Linie ergibt. Eine kurzfristige Konsolidierung sollte eingeplant werden. Ein Tagesschluss darüber könnte die Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung 197,24 USD, 201,06/203,64 USD und 208,83 USD. Mögliche Auffangbereiche für einen Rücksetzer lauten 180,50/181,22 USD und 175,38-177,00 USD. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Supportzone 167,00-168,34 USD per Tagesschluss entstünde ein prozyklisches Signal für eine erneute Abwärtswelle in Richtung 150,83 USD und 137,10 USD. Das Unternehmen wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen präsentieren.