Nächste Unterstützungen:

10.299/10.321

10.236/10.249

10.097

Nächste Widerstände:

10.459-10.514

10.608

10.676

An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine relevanten Veränderungen. Der mittelfristige Erholungstrend vom im März gesehenen Crash-Tief bei 8.256 Punkten ist intakt. Im kurzfristigen Zeitfenster bleibt das Bild angesichts der etablierten Seitwärtsbewegung der vergangenen zwölf Handelstage zwischen 10.198 Punkten und 10.820 Punkten neutral. Nächste potenzielle Widerstände im heutigen Handel lauten 10.459-10.514 Punkte und 10.608 Punkte. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde ein Vorstoß in Richtung 10.676 Punkte und 10.757/10.820 Punkte möglich. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein bullishes Anschlusssignal im übergeordneten Erholungstrend mit nächsten potenziellen Zielen bei 11.032/11.043 Punkten und 11.404/11.447 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supports bei 10.299/10.321 Punkten und 10.236/10.249 Punkten. Ein Ausbruch unter die letztgenannte Zone würde das kurzfristige Bild eintrüben und das Schließen der Kurslücke bei 10.097 Punkten oder einen weitergehenden Rutsch in Richtung zunächst 9.841-9.915 Punkte wahrscheinlich machen.