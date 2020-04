Die Aktie des Elektroautobauers Tesla (WKN: A1CX3T) konnte im vergangenen Dezember das aus dem September 2017 stammende Rekordhoch bei 389,61 USD überwinden und damit ein langfristig bedeutsames Kaufsignal generieren. Im Rahmen des sich beschleunigenden Aufwärtstrends haussierte der Anteilsschein bis auf eine neue Bestmarke bei 968,99 USD. Die darunter am 4. Februar geformte bearishe High-Wave-Kerze leitete bei historisch überkaufter Markttechnik eine Korrekturphase ein. Im Bereich der 200-Tage-Linie übernahmen die Bullen ab dem Tief bei 350,51 USD wieder das Ruder. Mit dem gestrigen Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierung auf ein 8-Wochen-Hoch generierte der Wert ein Anschlusskaufsignal. Nächste Hürden und potenzielle Ziele lauten 806,98 USD, 880,45 USD und 944,78/968,99 USD. Das kurzfristige Bild bleibt bullish, solange der Support bei 640,40/673,79 USD nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darunter müsste ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 560 USD oder 421-446 USD eingeplant werden.