Nächste Unterstützungen:

10.486-10.523

10.299/10.335

10.236/10.249

Nächste Widerstände:

10.676

10.757/10.820

11.032/11.043

Das Bild im Stundenchart spricht für weitere Kursavancen in Richtung 10.676 Punkte und der darüber befindlichen oberen Range-Begrenzung der seit 13 Tagen andauernden Seitwärtsphase bei 10.757/10.820 Punkten. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein bullishes Anschlusssignal im übergeordneten Erholungstrend vom Crash-Tief im März mit nächsten potenziellen Zielen bei 11.032/11.043 Punkten und 11.404/11.447 Punkten. Unterstützt ist der Index heute bei 10.486-10.523 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde Abwärtsrisiken in Richtung 10.299/10.335 Punkte und 10.236/10.249 Punkte mit sich bringen. Ein Ausbruch unter die letztgenannte Zone würde das kurzfristige Bild eintrüben und das Schließen der Kurslücke bei 10.097 Punkten oder einen weitergehenden Rutsch in Richtung zunächst 9.841-9.915 Punkte wahrscheinlich machen.