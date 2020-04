Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media (PSM777) befindet sich in einem intakten langfristigen Abwärtstrend, der die Notierung bislang vom im Jahr 2015 markierten Allzeithoch bei 50,95 EUR bis auf ein im März gesehenes 11-Jahres-Tief bei 5,72 EUR zurückgeworfen hat. Seither weist der Wert einen Erholungstrend auf, der zunächst wenig Schwungkraft entfaltete. Mit dem gestrigen Kursschub meldeten sich die Bullen jedoch deutlicher zu Wort. Dynamisch und begleitet von hohem Handelsvolumen, kam es zum Ausbruch aus einer mehrtägigen Seitwärtskonsolidierung auf ein 7-Wochen-Hoch. Dabei wurden sowohl die 50-Tage-Linie als auch die Kurslücke vom 12. März überwunden. Die Aussicht auf weitere Kursavancen ist gut, solange der Support bei 8,25 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Als nächste potenzielle Ziele stehen die Hürden bei 10,00 EUR und 10,66 EUR im Fokus. Darüber wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 11,24-11,89 EUR vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überschritten wird, dominieren im übergeordneten Zeitfenster die Abwärtsrisiken. Unmittelbar bearish würde es unterhalb des Konsolidierungstiefs bei 7,39 EUR. Dann würden die Marken 6,47 EUR und 5,72 EUR als nächste mögliche Ziele in den Blick rücken.