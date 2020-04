Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag erneut die positiven Vorzeichen. Stützend wirkte der schrittweise Ausstieg aus dem Corona-Lockdown in vielen Ländern. Der DAX schloss 1,27 Prozent fester bei 10.796 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 1,03 Prozent nach oben auf 22.817 Punkte. Gegen den Trend verlor der TecDAX 2,65 Prozent auf 2.854 Zähler. Hier belastete ein Einbruch in der Aktie von Wirecard. In den drei genannten Indizes gab es 72 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Im DAX wechselten 146,5 Millionen Aktien (Vortag: 122,5) im Wert von 6,32 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,21) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Banken und Technologie. Die größten Abschläge auf der Sektorenebene verzeichneten Software und Telekommunikation. Allianz, Infineon und BASF verbuchten nachrichtenlose Kursgewinne zwischen 4,07 und 4,65 Prozent. Wirecard hielt die rote Laterne mit einem Kursrutsch um 26,11 Prozent. Der Zahlungsabwickler konnte die Anleger mit dem vorgelegten Untersuchungsbericht von KPMG nicht überzeugen, da der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahre 2016 bis 2018 nicht alle angeforderten Daten übermittelt werden konnten.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,13 Prozent tiefer bei 24.102 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 1,81 Prozent auf 8.678 Zähler ab. 71 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. 31 neuen 52-Wochen-Hochs standen vier neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Energiewerte und Industrietitel die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich Healthcare und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt verlor der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,21 Prozent auf 99,87 Punkte. EUR/USD handelte kaum verändert bei 1,0827 USD. Stark gesucht waren die Rohstoffwährungen Austral-Dollar und Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,10 Prozent tiefer bei 230,22 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 3,05 Prozent auf 20,60 USD. Der Preis für US-Erdgas stieg um 1,51 Prozent auf 1,95 USD. Comex-Kupfer handelte 0,15 Prozent schwächer bei 2,34 USD. Gold gab um 0,11 Prozent auf 1.722 USD (1.578 EUR) nach. Silber verlor 0,13 Prozent auf 15,19 USD.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,44 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab bis zum Abend um zwei Basispunkte auf minus 0,47 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future endete 0,17 Prozent fester bei 172,70 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um fünf Basispunkte auf 0,62 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index legte um 0,84 Prozent auf 470,98 Punkte zu. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Unternehmensseitig zog Samsung Electronics die Aufmerksamkeit mit Quartalszahlen auf sich, die beim Gewinn hinter der Markterwartung zurückblieben.

Heute richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Experten erwarten überwiegend keine Änderung der Geldpolitik. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Daimler, Deutsche Bank, Volkswagen, Covestro, Deutsche Börse. Nach US-Börsenschluss legen Microsoft, Qualcomm, Facebook und Tesla ihre Zahlenwerke vor.