Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle ließ die Notierung vom am 4. November vergangenen Jahres bei 54,50 EUR gesehenen Rallyhoch bis auf ein Mitte März erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR einbrechen. Seither befindet sich der Wert im Erholungsmodus. Nach einer ersten Erholungswelle bis 31,90 EUR konsolidierte das Papier diesen Kursschub über mehrere Wochen seitwärts aus. Der gestrige dynamische Anstieg in Reaktion auf die Präsentation der Quartalszahlen führte schließlich zu einem technischen Anschlusskaufsignal. Die Aktie überwand die 50-Tage-Linie sowie die Hürde bei 31,90 EUR dynamisch und markierte ein 7-Wochen-Hoch. Weitere Kursavancen in Richtung 33,81/34,08 EUR, 35,19 EUR sind kurzfristig wahrscheinlich, solange der Support bei 30,00/30,69 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Oberhalb von 35,19 EUR könnte sich die Erholungsrally unmittelbar in Richtung 37,76-38,37 EUR ausdehnen. Erst oberhalb von 40,31-43,03 EUR käme es zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Ein Rutsch unter den Support bei 27,23 EUR würde das kurzfristige technische Bias auf bearish drehen. Verluste in Richtung 23,50-24,30 EUR und eventuell 21,02 EUR wären in diesem Fall einzuplanen.