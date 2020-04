Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte schwungvoll fortgesetzt. Beflügelnd wirkten erste Ergebnisse der Phase-3-Studie für den Einsatz des Antiviren-Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences gegen die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19. Der DAX schloss 2,89 Prozent fester bei 11.108 Punkten und markierte damit ein 8-Wochen-Hoch. MDAX und TecDAX konnten um 2,58 und 0,88 Prozent zulegen. Die Marktbreite gestaltete sich sehr positiv. In den drei Indizes gab es 89 Gewinner und zehn Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 90 Prozent. Alle Sektorenindizes verbuchten Aufschläge. Am stärksten gesucht waren Banken. Die Aktie der Deutschen Bank haussierte nach der Vorlage der endgültigen Zahlen für das erste Quartal um 11,95 Prozent und nahm damit die Spitzenposition im DAX ein. MTU und Continental verbesserten sich um 10,45 und 8,26 Prozent. Wirecard sackte am Indexende um weitere 8,06 Prozent ab.

Die US-Notenbank beließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert, zeigte sich jedoch entschlossen, im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ihr gesamtes Instrumentarium aggressiv einzusetzen. An der Wall Street kletterte der Dow um 2,20 Prozent auf 24.634 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,51 Prozent nach oben auf 8.983 Zähler. 87 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. 24 neuen 52-Wochen-Hochs standen vier neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Energiewerte und Kommunikationsdienstleister am stärksten gesucht. Einzige Verlierersektoren waren die als defensiv geltenden Versorger und nicht-zyklischen Konsumwerte.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seine jüngste Schwächephase fort. Der Dollar-Index gab bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,29 Prozent auf 99,57 USD fort. EUR/USD kletterte um 0,59 Prozent auf 1,0882 USD. Stark gesucht waren die Rohstoffwährungen Austral-Dollar und Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise sprang um 6,91 Prozent nach oben auf 246,13 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 11,24 Prozent auf 22,76 USD. WTI-Öl haussierte nach einem schwächer als erwarteten Anstieg der US-Rohölbestände um 23,26 Prozent auf 15,21 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte um 3,85 Prozent auf 1,87 USD ab. Comex-Kupfer stieg um 0,83 Prozent auf 2,37 USD. Gold handelte 0,20 Prozent schwächer bei 1.719 USD (1.568 EUR). Silber, Platin und Palladium konnten zwischen 0,42 und 1,85 Prozent zulegen.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,48 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um drei Basispunkte auf minus 0,50 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss 0,23 Prozent fester bei 173,09 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes endete einen Basispunkt höher bei 0,63 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 1,330 Prozent auf 148,44 Punkte. Besonders kräftige Zugewinne waren beim japanischen Nikkei 225 zu beobachten. Die Börsen in Hongkong und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute stehen von der Makroseite die BIP-Daten aus der Eurozone sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Fokus. Daneben blicken die Anleger auf die EZB-Sitzung. Experten erwarten überwiegend keine Änderung der Geldpolitik. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von BASF und MTU. Nach US-Börsenschluss präsentieren Amazon und Apple ihre Zahlenwerke.