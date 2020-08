Die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866) bewegt sich in einem intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Im März hatte sie ausgehend vom Corona-Korrekturtief bei 1.626 USD einen dynamischen Kursaufschwung erlebt, der sie bis auf ein am 13. Juli verzeichnetes Rekordhoch bei 3.344 USD befördert hatte. Es folgte ein dreiwelliger Rücksetzer bis auf 2.888 USD. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang der Wert am Freitag über die korrektive Abwärtstrendlinie bis an den Widerstand des letzten Zwischenhochs, wo Gewinnmitnahmen einsetzten. Solange der Support bei aktuell 3.071-3.107 USD im Rahmen eines möglichen Rücksetzers nicht per Tagesschluss unterschritten wird, bleibt die Aussicht auf eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends gut. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit einem Anstieg über 3.241 USD sowie über 3.344 USD per Tagesschluss. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite lauten 3.468/3.519 USD und 3.626 USD. Ein Rutsch unter 2.996 USD würde hingegen den Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur indizieren. Nächste Ziele lassen sich in diesem Fall bei 2.888 USD und 2.796 USD ausmachen. Darunter wäre eine Ausdehnung in Richtung 2.630 USD einzuplanen.