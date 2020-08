Diese Analyse wurde am 04.08.2020 um 08:28 Uhr erstellt.

Die Aktie des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5) hatte nach einer dynamischen Rally im Dezember vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 128,00 EUR markiert. Die anschließende Korrektur des langfristigen Aufwärtstrends führte sie bis auf im März erreichte 50,50 EUR zurück. Im Rahmen der seither laufenden Erholungsrally konnte der Wert bis auf ein am 6. Juli notiertes 6-Monats-Hoch bei 108,90 EUR ansteigen, bevor eine dreiwellige Korrektur bis knapp an die überwundene 200-Tage-Linie startete. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Begleitet von hohem Handelsvolumen, haussierte der Kurs über das Widerstandscluster aus korrektiver Abwärtstrendlinie und 50-Tage-Linie und schloss mit einer langen bullishen Tageskerze auf einem 4-Wochen-Hoch. Eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends ist wahrscheinlich, solange der Support bei 95,70 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Oberhalb der nächsten Hürde bei 108,90/109,71 EUR lassen sich potenzielle Kursziele bei 114,20 EUR, 116,35/117,20 EUR und 120,95 EUR ausmachen. Darüber würde sich der charttechnische Fokus erneut auf das Rekordhoch bei 128,00 EUR richten. Ein Rutsch unter 95,70 EUR würde hingegen das bullishe Bias negieren. Bearishe Signale entstünden erst unter 89,40 EUR und 85,05 EUR.