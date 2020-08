Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag unter Gewinnmitnahmen nach der Erholung vom Vortag. Der DAX schloss 0,36 Prozent tiefer bei 12.601 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,41 und 1,18 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 36 Gewinner und 60 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte jedoch mit 57 Prozent. Im DAX wechselten 65,6 Millionen Aktien (Vortag: 73,3) im Wert von 2,97 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,12) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Automobile und Technologie. Am schwächsten tendierten Bauwerte und Softwaretitel. MTU haussierte an der DAX-Spitze gestützt von positiven Analystenkommentaren um 5,68 Prozent. BMW, Daimler und Volkswagen legten dahinter zwischen 2,53 und 3,43 Prozent zu. Für Infineon ging es nach Zahlen um 2,52 Prozent nach oben. Bayer büßte als Schlusslicht im Leitindex trotz besser als erwarteter Quartalszahlen 2,42 Prozent ein. Hier belastete die Absenkung der Jahresprognose. Covestro und Merck verloren 2,01 respektive 1,91 Prozent. Im MDAX sackte Teamviewer belastet von Gewinnmitnahmen nach Veröffentlichung der Bilanz für das zweite Quartal um 8,00 Prozent ab.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,61 Prozent auf 26.828 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,37 Prozent nach oben auf 11.097 Zähler. 62 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Es gab 101 neue 52-Wochen-Hochs und neun neue Tiefs. Alle Sektoren bis auf HealthCare und Finanzen verbuchten Zugewinne. Am stärksten gesucht waren die Sektoren Energie und Immobilien.

Am Devisenmarkt sank der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels um 0,28 Prozent auf 93,28 Punkte. EUR/USD kletterte um 0,29 Prozent auf 1,1796 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen war der Austral-Dollar stark gesucht. Auffällige Schwäche zeigte derweil das Pfund Sterling.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 0,57 Prozent auf 346,66 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,57 Prozent auf 44,40 USD. Der Preis für US-Erdgas zog um 3,43 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 2,17 USD an. Comex-Kupfer sank um 0,48 Prozent auf 2,90 USD. Gold setzte seine Rally nach mehrtägiger Konsolidierung mit einem Plus von 2,42 Prozent auf ein Rekordhoch bei 2.034 USD (1.709 EUR) fort und konnte damit erstmals die Marke von 2.000 USD knacken. Silber haussierte um 7,02 Prozent auf 26,13 USD, Platin und Palladium legten um 3,04 und 2,03 Prozent zu.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend drei Basispunkte tiefer bei minus 0,56 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,36 Prozent fester bei 177,99 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte um vier Basispunkte auf 0,52 Prozent ab und markierte damit ein 5-Monats-Tief.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend fester. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,50 Prozent auf 169,17 Punkte. Gegen den Trend zeigten die Börsen in Tokio und Sydney Schwäche.

Heute stehen von der Makroseite die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, Commerzbank, Vonovia, Deutsche Post, BMW, Continental, Dialog Semiconductor und Metro.