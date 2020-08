Nächste Unterstützungen:

12.525

12.254/12.313

12.095/12.123

Nächste Widerstände:

12.746-12.826

12.855/12.864

12.936

Der Index hat im Rahmen der technischen Erholung am gestrigen Tageshoch eine kurzfristig wichtige Ziel- und Widerstandszone erreicht und ist daran abgeprallt. Der kurzfristig relevante Support bei 12.525 Punkten blieb jedoch intakt. Ein nochmaliger zeitnaher Vorstoß in Richtung 12.746-12.826 Punkte bleibt damit möglich. Erst oberhalb der Marke von 12.936 Punkten entstünde ein erstes Indiz für eine mögliche Beendigung des korrektiven Abwärtstrends vom Juli-Hoch bei 13.314 Punkten. Der Fokus würde sich dann zunächst auf die Widerstandszone bei 13.064-13.073 Punkten als unmittelbares Kursziel richten. Sollte es heute zu einem Rutsch unter 12.525 Punkte kommen, würde sich das ganz kurzfristige Chartbild beginnen einzutrüben und es wäre mit einem erneuten Abverkauf in Richtung zunächst 12.254/12.313 Punkte zu rechnen. Darunter würde der korrektive Abwärtstrend bestätigt mit nächsten Zielen bei 12.095/12.123 Punkten und 11.957-12.045 Punkten.