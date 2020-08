Diese Analyse wurde am 06.08.2020 um 08:23 Uhr erstellt.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (WKN: A1ML7J) bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März bei 36,71 EUR, konnte sich das Papier bis auf ein neues Allzeithoch bei 56,38 EUR hinaufschrauben. Dort startete Anfang Juni eine Seitwärtskonsolidierung oberhalb der letzten Kurslücke vom 2. Juni. Im gestrigen Handel zeigte der Wert nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eine bullishe Kurslücke und löste die Konsolidierung begleitet von hohem Handelsvolumen gen Norden auf. Nach dem Erreichen einer neuen Bestmarke bei 58,98 EUR setzten moderate Gewinnmitnahmen ein. Diese könnten sich mit Blick auf die aktuelle Ziel- und Widerstandszone 58,95/59,31 EUR noch etwas fortsetzen. Eine nächste Auffangzone lässt sich bei 56,38-56,78 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst mit einem signifikanten Tagesschluss darunter. Das mittelfristige Chartbild bleibt bullish, solange der Support bei 53,84-54,92 EUR nicht unterschritten wird. Ein Tagesschluss oberhalb von 59,31 EUR würde für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung zunächst 60,54/61,27 EUR sprechen. Darüber wäre auf mittelfristige Sicht eine Ausdehnung an die Fibonacci-Marke bei 65,46 EUR vorstellbar.