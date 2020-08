Diese Analyse wurde am 06.08.2020 um 08:25 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern freundlich und stieß erneut an die im Fokus stehende Widerstandszone bei aktuell 12.746-12.805 Punkten vor. Wie bereits am Vortag setzten dort nach dem Markieren des Tageshochs (12.757) noch in der ersten Handelsstunde Gewinnmitnahmen ein. Diese führten die Notierung ohne nennenswerten Abwärtsdruck bis auf ein im späten Handel gesehenes Tagestief bei 12.633 Punkten zurück.