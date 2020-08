Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag trotz erfreulicher Daten zum Auftragseingang in der Industrie am Ende die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 0,54 Prozent tiefer bei 12.592 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 0,27 und 0,63 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 30 Kursgewinner und 68 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 67,7 Millionen Aktien (Vortag: 68,0) im Wert von 3,46 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,08). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Industrie und Medien. Die größten Verluste auf Sektorenebene waren bei Bauwerten, Versicherungen und Technologietiteln zu beobachten. Covestro konnte an der DAX-Spitze um 3,68 Prozent zulegen. Für adidas, Siemens und Merck ging es dahinter jeweils nach Geschäftszahlen um 1,56 bis 1,87 Prozent nach oben. Beiersdorf sackte als Schlusslicht nach schwachen Zahlen sowie einem nur vagen Ausblick um 5,55 Prozent ab und rutschte damit auf ein 3-Wochen-Tief und unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage. Munich Re notierte nach der Bilanzvorlage 1,89 Prozent schwächer.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,68 Prozent fester bei 27.387 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 haussierte um 1,27 Prozent auf ein Rekordhoch bei 11.267 Zählern. Die Marktbreite gestaltete sich indes auffällig schwach. Kursgewinner und Verlierer hielten sich an der NYSE in etwa die Waage. Das Abwärtsvolumen überwog sogar mit 54 Prozent. Es gab 113 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren Kommunikationsdienstleister und Technologie. Am schwächsten tendierten Energie und HealthCare.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels nach einem richtungslosen Handel vor den heute anstehenden und möglicherweise impulsgebenden US-Arbeitsmarktdaten unverändert bei 92,77 Punkten. EUR/USD stieg um 0,13 Prozent auf 1,1878 USD. Zwischenzeitlich konnte das Währungspaar ein neues 2-Jahres-Hoch bei 1,1916 USD markieren, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen, fielen der Austral-Dollar durch Stärke und der Kanada-Dollar durch Schwäche auf.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise gab um 0,29 Prozent auf 349,27 Punkte nach. Brent-Öl handelte nahezu unverändert bei 45,16 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte nach den Lagerbestandsdaten um 1,51 Prozent auf 2,16 USD ab. Comex-Kupfer notierte 0,14 Prozent tiefer bei 2,91 USD. Gold stieg um 1,27 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 2.075 USD (1.734 EUR). Silber haussierte um 7,72 Prozent auf ein 7-Jahres-Hoch bei 28,97 USD. Platin und Palladium zogen um 3,63 respektive 2,35 Prozent an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,54 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank bis zum Abend um zwei Basispunkte auf minus 0,53 Prozent. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,20 Prozent auf 177,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 0,55 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend schwächer. Für schlechte Stimmung sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer Exekutiv-Order, wonach in den USA über die App WeChat des chinesischen Internet-Riesen Tencent beginnend in 45 Tagen keine Transaktionen mehr getätigt werden dürfen. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,70 Prozent auf 168,70 Punkte nach.

Heute richtet sich der Fokus auf die Juli-Arbeitsmarktdaten in den USA sowie die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Juni. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von LEG Immobilien, Medigene und Elringklinger.