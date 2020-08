Nächste Unterstützungen:

12.520-12.550

12.254/12.313

12.095/12.123

Nächste Widerstände:

12.660-12.698

12.746-12.805

12.864

Die kurzfristige Unsicherheit der Marktteilnehmer spiegelt sich in der Tageskerze mit ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten wider. Es bedarf eines nachhaltigen Ausbruches aus der mittlerweile drei Tage andauernden Trading-Range, um ein handelbares Signal in diesem Zeitfenster zu erhalten. Ein Break über 12.805 Punkte würde für eine Ausdehnung der Erholung vom Tief bei 12.254 Punkten in Richtung 12.864 Punkte und 12.909/12.936 Punkte sprechen. Erst oberhalb der Marke von 12.936 Punkten entstünde ein erstes Indiz für eine Beendigung des korrektiven Abwärtstrends vom Juli-Hoch bei 13.314 Punkten. Im Blick stünden dann im Erfolgsfall die Widerstände bei 13.000/13.003 Punkten und 13.064-13.073 Punkten als nächste Kursziele. Unterstützt ist der Index heute bei 12.520-12.550 Punkten. Die nachhaltige Verletzung dieser Zone, insbesondere per Stundenschluss, würde fortgesetzte Kursschwäche in Richtung zunächst 12.254/12.313 Punkte signalisieren. Darunter würde der kurzfristige korrektive Abwärtstrend vom Hoch bei 13.314 Punkten bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 12.095/12.123 Punkten und 11.957-12.045 Punkten.