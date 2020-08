Der Nasdaq 100 hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März bei 6.772 Punkten eine V-förmige Rally gestartet. Im Juni gelang dem technologielastigen Index schließlich die Überwindung des aus dem Februar stammenden Rekordhochs bei 9.737 Punkten und damit die Bestätigung des langfristigen Haussetrends. In der vergangenen Woche beendete er eine mehrwöchige Seitwärtskorrektur und stieß bis auf eine neue Bestmarke bei 11.282 Punkten vor. Am Freitag folgte ein Rücksetzer in Richtung der oberen Begrenzung der vorausgegangenen Handelsspanne. Dabei formte sich auf Basis des Tagescharts eine Bearish-Harami-Kerze. Zu diesem Warnsignal gesellen sich negative Divergenzen in den markttechnischen Indikatoren, die einen Verlust an Schwungkraft im Rahmen des etablierten Aufwärtstrends dokumentieren. Auch Sentiment und Saisonalität mahnen die Bullen zur Vorsicht. Daher ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Abwärtskorrektur zu unterstellen. Aus preislicher Sicht würde ein nachhaltiger Rutsch unter den Support bei 11.069 Punkten per Tagesschluss für einen Kursabschwung in Richtung zunächst 10.800-10.907 Punkte sprechen. Darunter würde sich der Blick auf die potenziellen Auffangbereiche bei 10.527 Punkten und vor allem 10.314-10.433 Punkten richten. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Solange der Support bei 11.069 Punkten auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden kann, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend ungefährdet. Mit einem Tagesschluss über der aktuellen Hürde bei 11.282 Punkten entstünde unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung 11.536/11.569 Punkte. Eine zeitnahe Ausdehnung in Richtung 11.825 Punkte wäre vorstellbar.