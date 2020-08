Nächste Unterstützungen:

12.520

12.254/12.313

12.095/12.123

Nächste Widerstände:

12.692

12.746-12.805

12.864/12.876

Am Chartbild ergeben sich aus dem Kursgeschehen keine relevanten Veränderungen. Der Index verblieb in der mittlerweile seit vier Handelstagen andauernden Handelsspanne. Im Bereich der unteren Begrenzung stützt nun zusätzlich die steigende 50-Tage-Linie, während Kursavancen aktuell von der flach verlaufenden 20-Tage-Linie gedeckelt werden. Ein Anstieg über 12.805 Punkte würde für eine Ausdehnung der Erholung vom Vorwochen-Tief bei 12.254 Punkten in Richtung 12.864 Punkte und 12.909/12.936 Punkte sprechen. Erst oberhalb der Marke von 12.936 Punkten entstünde ein erstes Indiz für eine Beendigung des korrektiven Abwärtstrends vom Juli-Hoch bei 13.314 Punkten. Im Blick stünden dann im Erfolgsfall die Widerstände bei 13.000/13.003 Punkten und 13.064-13.073 Punkten als nächste Kursziele. Unterhalb des aktuellen Supports bei 12.520 Punkten müsste hingegen eine fortgesetzte Kursschwäche in Richtung zunächst 12.254/12.313 Punkte favorisiert werden. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Unterstützungszone würde schließlich den kurzfristigen korrektiven Abwärtstrend vom Hoch bei 13.314 Punkten bestätigen und nächste Ziele bei 12.095/12.123 Punkten und 11.957-12.045 Punkten in den Fokus rücken.