Die Nike-Aktie (WKN: 866993) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Vom im März verzeichneten Crash-Tief bei 60,00 USD konnte sie sich V-förmig erholen und hatte zuletzt eine mittelfristige Seitwärtskorrektur knapp unterhalb des im Januar markierten Rekordhochs (105,62 USD) durchlaufen. In der vergangenen Woche entwickelte sich nach der Überwindung der 50-Tage-Linie und der korrektiven Abwärtstrendlinie erneut Dynamik auf der Oberseite. Mit dem gestrigen Kursschub gelang schließlich auf Intraday-Basis der Ausbruch auf eine neue Bestmarke bei 106,83 USD. Per Tagesschluss fiel das Papier jedoch nach Gewinnmitnahmen wieder knapp unter das Januar-Hoch zurück. Kann sich der Wert in den kommenden Handelstagen oberhalb von 105,62 USD etablieren, würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit möglichem Ziel bei 113,80-115,94 USD generiert. Potenzielle Zwischenziele lassen sich bei 107,75/108,99 USD und 111,64 USD ausmachen. Ein Tagesschluss unter 104,69 USD würde derweil auf einen möglichen Pullback in Richtung 101,91-102,50 USD oder 98,38-98,81 USD hinweisen. Erst unterhalb der letztgenannten Supportzone käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Unmittelbar bearish würde es im Falle der nachhaltigen Verletzung der Region 93,44-95,80 USD.