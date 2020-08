Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart bei dünner Nachrichtenlage die positiven Vorzeichen. Die Anleger hielten sich jedoch insgesamt zurück. Leicht belastend wirkten die erhöhten Spannungen zwischen den USA und China. Der DAX schloss 0,09 Prozent fester bei 12.688 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,12 Prozent nach oben auf 27.175 Punkte. Gegen den Trend sackte der TecDAX um 0,94 Prozent auf 3.028 Zähler ab. In den drei genannten Indizes gab es 56 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Im DAX wechselten 49,6 Millionen Aktien (Vortag: 57,8) im Wert von 2,18 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,10) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Banken, Transport und Industrie. Schwach im Markt lagen vor allem die Sektoren Bau, Einzelhandel und Technologie. MTU zog im DAX ohne Nachrichten um 4,46 Prozent an. Deutsche Bank und Continental legten dahinter um 3,60 respektive 2,46 Prozent zu. Wirecard verlor als schwächster Wert im Leitindex 4,51 Prozent. Infineon und Deutsche Börse gaben um 2,40 und 2,11 Prozent nach. Lufthansa belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 6,39 Prozent den Spitzenplatz im MDAX und konnte damit die 20-Tage-Linie überwinden.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 1,30 Prozent auf 27.791 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor hingegen 0,48 Prozent auf 11.085 Zähler. 71 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Es gab 123 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Energiewerte und Industrietitel die Nase vorne. Die schwächsten Sektoren waren HealthCare und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent fester bei 93,60 Punkten. Der Euro wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD fiel um 0,38 Prozent auf 1,1741 USD. Stark gesucht waren der Kanada-Dollar sowie das Pfund Sterling.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 1,05 Prozent fester bei 348,77 Punkten. Der Preis für Brent-Öl stieg gestützt von besser als erwarteten Konjunkturdaten aus China um 1,35 Prozent auf 45,00 USD. US-Erdgas fiel mit der Spekulation auf niedrigere Temperaturen in weiten Teilen der USA um 3,49 Prozent auf 2,16 USD. Comex-Kupfer verteuerte sich um 2,63 Prozent auf 2,87 USD. Gold handelte mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent bei 2.035 USD (1.726 EUR). Silber, Platin und Palladium haussierten von 3,59 bis 5,63 Prozent.

Am Rentenmarkt legte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,53 Prozent zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend einen Basispunkt tiefer bei minus 0,52 Prozent. Der Euro-Bund-Future endete 0,11 Prozent fester bei 177,40 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 0,59 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street ganz überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index zog zuletzt um 1,23 Prozent auf 169,98 Punkte an.

Heute richtet sich der Blick von der konjunkturellen Seite auf den ZEW-Index für den August. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hellofresh, Aurubis und Zalando. Der Sportartikelkonzern adidas veranstaltet seine Online-Hauptversammlung.