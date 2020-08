Nächste Unterstützungen:

12.606-12.654

12.517/12.520

12.254/12.313

Nächste Widerstände:

12.746-12.805

12.864/12.876

12.907-12.936

Aus der charttechnischen Perspektive ergeben sich keine signifikanten Veränderungen. Der Index verbleibt in der mittlerweile fünf Handelstage andauernden Seitwärtsbewegung zwischen 12.517 Punkten und 12.799 Punkten. Solange heute der aktuelle Support bei 12.606-12.654 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird, ist ein erneuter Vorstoß an die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 12.746-12.805 Punkten zu favorisieren. Ein nachhaltiger Anstieg über 12.805 Punkte per Stundenschluss würde für eine Ausdehnung der Erholung vom Korrekturtief bei 12.254 Punkten in Richtung 12.864/12.876 Punkte und 12.907-12.936 Punkte sprechen. Erst oberhalb der Marke von 12.936 Punkten entstünde ein erstes Indiz für eine Beendigung des korrektiven Abwärtstrends vom Juli-Hoch bei 13.314 Punkten. Im Blick stünden dann im Erfolgsfall die Widerstände bei 13.000/13.003 Punkten und 13.064-13.073 Punkten als nächste Kursziele. Unterhalb von 12.606 Punkten wäre hingegen zunächst ein Rutsch in Richtung 12.517/12.520 Punkte und eventuell 12.254/12.313 Punkte zu erwarten.