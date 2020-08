Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle ließ die Notierung vom am 4. November vergangenen Jahres bei 54,50 EUR gesehenen Rallyhoch bis auf ein Mitte März erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR einbrechen. Seither befindet sich der Wert im Erholungsmodus. Die Rally geriet im Juni nach dem Erreichen eines bedeutenden und sich bis 42,11 EUR erstreckenden Widerstandsclusters ins Stocken. Diese Hürde resultierte unter anderem aus der fallenden 200-Tage-Linie, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle, den Tiefpunkten vom August 2019 und Januar 2020 sowie der Kurslücke vom 24. Februar. Mit dem gestrigen Kurssprung konnte der Wert die Zone begleitet von hohem Handelsvolumen überwinden. Hieraus ergibt sich eine Aufhellung des übergeordneten Chartbildes, die mit einem signifikanten Wochenschluss über 42,11 EUR bestätigt würde. Perspektivisch ergibt sich auf Sicht mehrerer Wochen Aufwärtspotenzial in Richtung 44,88 EUR, 45,94-46,60 EUR und 47,73-48,69 EUR. Zwischengeschaltete Ziele lauten 43,45 EUR und 44,24 EUR. Ein deutliches Warnsignal für die Bullen entstünde nun mit einem Rutsch unter den Support bei 39,66-40,31 EUR per Tagesschluss. Unmittelbar bearish würde es unter 37,40 EUR und 33,38-35,14 EUR.