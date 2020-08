Diese Analyse wurde am 13.08.2020 um 08:10 Uhr erstellt.

Die Aktie von Freenet (WKN: A0Z2ZZ) hatte im Jahr 2018 eine mehrjährige Handelsspanne nach unten verlassen und damit eine bearishe Trendwende eingeläutet. Bis auf ein im Juni verzeichnetes 8-Jahres-Tief bei 13,59 EUR sackte die Notierung ab, bevor sie sich oberhalb dieses langfristig bedeutsamen Supportbereichs stabilisieren und ein zweites Standbein ausbilden konnte. Im gestrigen Handel haussierte der Wert mit einer bullishen Kurslücke und begleitet von einem sehr hohen Handelsvolumen über die 200-Tage-Linie und das im April gesehene Zwischenhoch bei 17,89 EUR. Erweist sich dieser Ausbruch in den kommenden Tagen als nachhaltig, würde sich das übergeordnete Chartbild deutlich aufhellen. Bestätigend für dieses bullishe Szenario wäre ein Tagesschluss oberhalb der nächsten Widerstandszone bei 18,99/19,07 EUR zu werten. Die potenzielle mittelfristige Zielzone lautet im Erfolgsfall 21,64/22,20 EUR mit Zwischenetappe bei 19,74/19,92 EUR. Mit Blick auf die Unterseite sollte idealerweise der aktuelle Support bei 17,71-17,89 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten werden, um das konstruktive Chartbild nicht zu beeinträchtigen. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 15,86 EUR einzuplanen.