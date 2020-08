Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte erneut von der freundlichen Seite. Für den DAX ging es um 0,86 Prozent nach oben auf 13.059 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,62 und 0,74 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 70 Kursgewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 62,4 Millionen Aktien (Vortag: 77,6) im Wert von 2,69 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,20). Alle Sektorenindizes bis auf Bau, Rohstoffe und Technologie endeten im positiven Terrain. Die stärksten Zugewinne waren bei Telekommunikationsaktien und Immobilienwerten zu beobachten. Deutsche Börse legte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,44 Prozent zu. Beiersdorf und RWE rückten dahinter um 2,14 beziehungsweise 2,06 Prozent vor. E.ON notierte nach Quartalszahlen und der Senkung der Jahresprognose 0,28 Prozent fester. Einzige DAX-Werte im Minus waren MTU und Wirecard mit Verlusten von 3,02 und 1,44 Prozent. Freenet sprang im TecDAX um 16,76 Prozent, nachdem der Konzern seine Schweizer Tochter Sunrise für rund 1,2 Milliarden Franken verkauft hat.

An der Wall Street stieg der Dow um 1,04 Prozent auf 27.977 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,58 Prozent. 61 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs stand ein neues Tief gegenüber. Einzig der Finanzsektor endete im Minus. Am deutlichsten nach oben ging es mit den Technologiewerten. Die Tesla-Aktie haussierte nach der Ankündigung eines Aktiensplits um 13,12 Prozent.

Am Devisenmarkt gab der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels um 0,29 Prozent auf 93,41 Punkte nach. EUR/USD stieg um 0,41 Prozent auf 1,1788 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen war der Franken am stärksten gesucht, während der Yen am deutlichsten abwertete.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 1,37 Prozent auf 351,82 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 1,84 Prozent auf 45,32 USD. Die US-Sorte WTI zog nach den Lagerbestandsdaten um 2,33 Prozent auf 42,58 USD an. Der Preis für US-Erdgas gab um 1,38 Prozent auf 2,14 USD nach. Comex-Kupfer handelte 0,23 Prozent fester bei 2,88 USD. Gold fiel um 0,82 Prozent auf 1.930 USD (1.627 EUR). Silber büßte 1,61 Prozent ein auf 25,63 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um sechs Basispunkte auf minus 0,47 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog um drei Basispunkte auf minus 0,46 Prozent an. Der Euro-Bund-Future schloss 0,31 Prozent tiefer bei 176,38 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sprang um fünf Basispunkte nach oben auf ein 5-Wochen-Hoch bei 0,69 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,70 Prozent auf 171,45 Punkte. Besonders starke Zugewinne sah der japanische Nikkei 225, während der australische ASX 200 nach schwachen Arbeitsmarkdaten unter Druck stand.

Heute stehen von der Makroseite die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von RWE, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen und Thyssenkrupp. Auf die gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Cisco Systems reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel mit einem Abschlag von rund 6,4 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf die enttäuschende Umsatzprognose für das laufende Quartal.