Diese Analyse wurde am 14.08.2020 um 08:19 Uhr erstellt.

Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Februar ein 19-Jahres-Hoch bei 3.303 Punkten markiert. Im Anschluss schickte der dynamische Corona-Ausverkauf den Technologieindex hinunter bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 2.128 Punkten, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dem Kurseinbruch von rund 36 Prozent folgte eine Rally, die die Notierung in der Spitze nahezu zurück bis an das Februar-Hoch ansteigen ließ. Seit dem 4. Juni korrigiert der Index die Rally oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements seitwärts. Mit dem letzten Reaktionstief von Ende Juli bei 2.965 Punkten testete er die steigende 200-Tage-Linie erfolgreich und strebt seither wieder nordwärts. Die Aussicht auf eine zeitnahe Attacke auf die wichtige Widerstandszone bei derzeit 3.148-3.189 Punkten ist gut. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends wahrscheinlich machen. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 3.267/3.303 Punkte, 3.373/3.416 Punkte und 3.500/3.508 Punkte. Unterstützt ist der Kurs aktuell bei 3.056-3.087 Punkten. Ein Tagesschluss darunter wäre bereits als Warnsignal für die Bullen aufzufassen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unterhalb von 2.965-2.994 Punkten sowie unterhalb des Korrektur-Tiefs bei 2.877 Punkten.