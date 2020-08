Nächste Unterstützungen:

12.956/12.963

12.878/12.879

12.799-12.824

Nächste Widerstände:

13.022-13.046

13.101

13.141-13.156

Das Kursgeschehen lässt sich bislang als bloße Verschnaufpause an der Widerstandszone werten, die sich unter anderem aus der Kurslücke vom 24. Juli, mehreren Fibonacci-Marken sowie der Rückkehrlinie des mehrtägigen Aufwärtstrendkanals ergibt. Eine deutlichere Abwärtskorrektur sollte jedoch eingeplant werden. Mit einem Rutsch unter den aktuellen Support bei 12.956/12.963 Punkten würden fortgesetzte Abgaben in Richtung 12.878/12.879 Punkte wahrscheinlich. Darunter würde die potenzielle Auffangzone bei 12.799-12.824 Punkten in den charttechnischen Blick rücken. Zu einer signifikanten Eintrübung der kurzfristigen Situation käme es erst unterhalb der breiten Unterstützungszone bei derzeit 12.649-12.740 Punkten. Nächster Widerstand befindet sich heute bei 13.022-13.046 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde für einen erneuten Vorstoß in Richtung des Hochs vom Mittwoch bei 13.101 Punkten sprechen. Darüber wäre der Weg frei bis zunächst 13.141-13.156 Punkte und eventuell 13.218 Punkte. Mittelfristig relevante Widerstandsthemen lassen sich erst bei 13.314 Punkten und 13.501 Punkten ausmachen.