Die Aktie des Getränkekonzerns Coca-Cola (WKN: 850663) hatte im Februar dieses Jahres ein Rekordhoch bei 60,13 USD markiert und war in den folgenden Wochen bis auf ein 8-Jahres-Tief bei 36,27 USD eingebrochen. Nach einer schwungvollen Erholung, in der etwas mehr als die Hälfte der vorausgegangenen Kursverluste wieder wettgemacht werden konnte, bewegt sich der Anteilsschein seit April seitwärts innerhalb einer Range zwischen 43,20 USD und 49,97 USD. Zur Generierung eines mittelfristig relevanten Handelssignals ist ein nachhaltiger Ausbruch aus der Handelsspanne erforderlich. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild pendelt die Notierung in einer engen Spanne zwischen 48,03 USD und 48,73 USD. Ein signifikanter Anstieg über 48,73 USD – insbesondere per Tagesschluss – würde eine zeitnahe Attacke in Richtung der oberen Begrenzung der mittelfristigen Handelsspanne sowie der fallenden 200-Tage-Linie bei derzeit 50,30 USD nahelegen. Mit einem Tagesschluss oberhalb der Hürde bei 51,02/51,14 USD würde ein bullisher Ausbruch aus der Handelsspanne bestätigt, womit sich Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 54,00/54,50 USD und 56,19/56,66 USD ergeben würde. Ein Rutsch unter 48,03 USD und 47,73 USD würde hingegen für einen Rücksetzer in Richtung 46,22-46,67 USD sprechen. Darunter wäre ein erneuter Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei 43,20-43,83 USD zu favorisieren.