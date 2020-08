Der DAX setzte am Freitag seinen Rücksetzer vom am Mittwoch bei 13.101 Punkten verzeichneten Wochenhoch fort und sackte dabei noch im frühen Handel bis auf ein 4-Tages-Tief bei 12.798 Punkten ab. Dort startete eine Erholungsphase, in der sich der Index bis auf ein in der letzten Handelsstunde gesehenes Hoch bei 12.913 Punkten vorarbeiten konnte.