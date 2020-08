Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 3.394 Punkten markiert. Der anschließende dynamische Abverkauf führte zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und ließ die Notierung in der Spitze um rund 35 Prozent einbrechen. Ausgehend vom am 23. März verzeichneten 4-Jahres-Tief bei 2.192 Punkten, startete eine dynamische Erholungsrally, die den Index nun wieder auf Tuchfühlung (6 Punkte) bis an die Bestmarke aus dem Februar heranführte. Ein Anstieg über die aktuelle Widerstandszone 3.388-3.398 Punkte per Tagesschluss würde für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst 3.430-3.450 Punkte sprechen. Aus der Fibonacci-Analyse lassen sich darüber potenzielle Ziele bei 3.501 Punkten und 3.720 Punkten ausmachen. Die Zyklik in Präsidentschafts-Wahljahren gestaltet sich noch bis Ende August positiv. Mit Blick auf diese Zyklik und die klassischen saisonalen Muster sowie einige mittlerweile im extrem euphorischen Bereich befindliche Sentimentindikatoren ist die Wahrscheinlichkeit für eine dann einsetzende mehrwöchige bis mehrmonatige Korrekturphase deutlich erhöht. Auf der Unterseite verfügt der Index über nächste Supports bei 3.362 Punkten, 3.326 Punkten und 3.307 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 3.272 Punkte und 3.200 Punkte wahrscheinlich machen.