Nächste Unterstützungen:

12.753-12.848

12.649/12.657

12.517

Nächste Widerstände:

12.961/12.971

13.022

13.101

Damit versucht er sich oberhalb der am Freitag erreichten bedeutenden Supportzone zu stabilisieren. Ein Stundenschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 12.961/12.971 Punkten sowie ein Anstieg über das Reaktionshoch bei 13.022 Punkten würden im heutigen Handel bullishe Signale liefern und das Hoch bei 13.101 Punkten erneut in den Blick rücken. Zur Negierung des Bearish-Harami vom vergangenen Donnerstag bedarf es eines Tagesschlusses über 13.101 Punkten. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 13.218/13.314 Punkte und eventuell 13.501 Punkte würden dann wahrscheinlich. Mit Blick auf die Unterseite befindet sich die kurzfristig kritische Unterstützungszone bei aktuell 12.753-12.848 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch darunter – insbesondere per Tagesschluss – würde ein bearishes Signal generieren. Nächste mögliche Ziele lauten dann 12.649/12.657 Punkte und 12.517 Punkte. Darunter würde ein Wiedersehen mit der Supportzone bei 12.254/12.313 Punkten zu erwarten sein.