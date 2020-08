Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Zuletzt konsolidierte der Kurs im Dunstkreis eines langfristig bedeutsamen Widerstandsclusters fast drei Wochen lang seitwärts in einer Range. Im gestrigen Handel schraubte sich die Notierung schließlich über die Hürde bei 1,1916 USD auf ein 27-Monats-Hoch bei 1,1966 USD. Als nächster Widerstandsbereich fungiert nun bereits das erreichte obere Bollinger-Band im Tageschart sowie ein Zwischenhoch aus dem Mai 2018 bei 1,1996 USD. Zur Freisetzung signifikanten weiteren Aufwärtspotenzials im kurzfristigen Zeitfenster bedarf es eines nachhaltigen Anstieges über dieses Hoch. Im Erfolgsfall wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 1,2155/1,2216 USD vorstellbar. Die Sentimentdaten, überkaufte und bearish divergente Oszillatoren sowie der Präsidentschaftswahlzyklus in den USA mahnen jedoch mittelfristig zur Vorsicht. Auf Sicht mehrerer Wochen bis Monate ist die Rückschlaggefahr als deutlich erhöht anzusehen, so dass mögliche kurzfristige Kursgewinne in der anschließenden Konsolidierung/Korrektur wahrscheinlich wieder abgegeben werden dürften. Prozyklische Bestätigungen für einen Übergang in den Korrekturmodus wären in einem signifikanten Rutsch unter die 20-Tage-Linie bei aktuell 1,1794 USD sowie einer Verletzung des Reaktionstiefs bei 1,1696 USD zu sehen. Potenzielle Auffangregionen lauten dann 1,1422-1,1500 USD und 1,1150-1,1168 USD. Erst darunter würde der übergeordnete Aufwärtstrend in seinem Bestand gefährdet.