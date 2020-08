Nächste Unterstützungen:

12.902

12.798-12.841

12.753

Nächste Widerstände:

13.053-13.101

13.144

13.218/13.314

Der Index bleibt weiterhin ein Trading-Signal in Gestalt eines nachhaltigen Ausbruches aus der laufenden Seitwärtsbewegung schuldig. Das kurzfristige technische Bias ist unverändert neutral zu werten. Übergeordnet bleibt der Erholungstrend vom Ende Juli gesehenen Tief bei 12.254 Punkten intakt. Nächster Widerstand befindet sich heute bei 13.053-13.101 Punkten. Dessen nachhaltige Überschreitung – insbesondere per Tagesschluss – würde fortgesetzte Kursavancen in Richtung 13.144 Punkte, 13.218/13.314 Punkte und eventuell 13.501 Punkte signalisieren. Nächster Support lautet 12.902 Punkte. Darunter würde sich der Blick auf die Unterstützungszone bei derzeit 12.798-12.841 Punkten sowie auf die Kurslücke bei 12.753 Punkten richten. Deren nachhaltige Unterschreitung (insbesondere per Tagesschluss) würde den Bären schließlich den kurzfristigen technischen Vorteil verschaffen. Nächste mögliche Ziele liegen dann bei 12.606-12.649 Punkten und 12.517 Punkten.