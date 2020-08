Diese Analyse wurde am 21.08.2020 um 08:19 Uhr erstellt.

Die Aktie des im MDAX notierten Immobilienkonzerns TAG Immobilien (WKN: 830350) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2009 bei 1,12 EUR markierten Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Im Februar und März war das Papier im Rahmen des Corona-Crashs von einem Dekadenhoch bei 25,18 EUR bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 14,16 EUR eingebrochen. Diesem dynamischen Ausverkauf folgte eine V-förmige Rally. Zuletzt konsolidierte der Wert über mehrere Tage in einer engen Handelsspanne seitwärts. Nach der Vorlage der Geschäftszahlen löste er die Trading-Range bullish auf und haussierte nicht nur über das Konsolidierungshoch bei 24,30 EUR, sondern auch über das Februar-Hoch bis auf ein 18-Jahres-Hoch bei 25,64 EUR. Das potenzielle nächste Kursziel lautet 26,50-26,55 EUR. Darüber befinden sich mögliche Fibonacci-Ausdehnungsziele bei 28,18 EUR und 29,39 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie nun über eine nächste Unterstützung bei 24,30 EUR. Ein Tagesschluss darunter oder eine Intraday-Verletzung des Konsolidierungstiefs bei 23,56 EUR würde das kurzfristige Chartbild eintrüben und eine Korrektur in Richtung 22,51-22,92 EUR oder 21,50/21,65 EUR nahelegen.