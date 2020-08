Nächste Unterstützungen:

12.753-12.770

12.606-12.649

12.517

Nächste Widerstände:

12.879-12.910

12.981-13.021

13.053-13.101

Der kurzfristig kritische Support bei 12.753 Punkten, der sich aus der Unterkante der Kurslücke vom 11. August ergibt, wurde von den Bullen erfolgreich verteidigt. Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine bullishe Doji-Kerze auf dem erwähnten Gap-Support und der 20-Tage-Linie. Er bleibt in einer Konsolidierung des Ende Juli gestarteten Aufwärtstrends vom Reaktionstief bei 12.254 Punkten. Solange der Support bei aktuell 12.753-12.770 Punkten nicht nachhaltig (insbesondere per Tagesschluss) unterschritten wird, bleiben die Chancen auf der Oberseite erhalten. Nächste wichtige Hürden und potenzielle Kursziele liegen bei 12.879-12.910 Punkten und 12.981-13.021 Punkten. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über die Widerstandszone bei 13.053-13.101 Punkten, um ein bullishes Anschlusssignal in Richtung 13.218/13.314 Punkte und eventuell 13.501 Punkte zu generieren. Darunter bleibt das technische Kurzfrist-Bias neutral. Unterhalb von 12.753 Punkten entstünde hingegen ein bearishes Signal in Richtung 12.606-12.649 Punkte und 12.517 Punkte.