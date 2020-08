Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die negativen Vorzeichen. Als Belastungsfaktor wirkten sich vor allem enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone aus. Der entsprechende Markit-Einkaufsmanagerindex für den August war von 54,9 Punkten im Vormonat auf 51,6 Punkte abgesackt. Experten hatten hingegen im Schnitt einen deutlich geringeren Rückgang auf 54,7 Zähler prognostiziert. Der DAX schloss 0,50 Prozent tiefer bei 12.765 Punkten. Auf Wochensicht gab der Leitindex 1,06 Prozent nach. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag derweil Zugewinne von 0,21 und 0,13 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 40 Kursgewinner und 55 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Im DAX wechselten 72,0 Millionen Aktien (Vortag: 54,7) im Wert von 3,12 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,42) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Transport und Medien. Am schwächsten tendierten Bauwerte, Automobile und Banken. Covestro stieg an der DAX-Spitze nach einem stützenden Analystenkommentar um 1,94 Prozent. Wirecard verbesserte sich am letzten Handelstag im Leitindex um 1,09 Prozent. Deutsche Post legte dahinter um 0,47 Prozent zu. Daimler verlor als schwächster Wert 1,97 Prozent. Continental und Merck büßten 1,42 und 1,36 Prozent ein.

An der Wall Street blieben Technologiewerte in der Anlegergunst klar vorne und trieben vor allem dank eines Kurssprungs bei der Apple-Aktie (+5,15%) die Indizes nach oben. Der Dow Jones Industrial zog um 0,68 Prozent auf 27.930 Punkte an. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,68 Prozent auf ein Rekordhoch bei 11.555 Zählern. Die Marktbreite blieb derweil auffällig schlecht. 64 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. 66 neuen 52-Wochen-Hochs standen 30 neue Tiefs gegenüber. Sehr schwach tendierten die Sektoren Energie und Rohstoffe.

Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar gegenüber fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Der Dollar-Index stieg um 0,56 Prozent auf 93,20 Punkte. Der Euro litt unter den schwächer als erwarteten Einkaufsmanagerindizes. EUR/USD gab um 0,54 Prozent auf ein Wochentief bei 1,1795 USD nach.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise notierte 0,83 Prozent schwächer bei 353,36 Punkten. Brent-Öl verbilligte sich um 1,22 Prozent auf 44,35 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 2,80 Prozent nach oben auf 2,57 USD. Comex-Kupfer fiel um 1,92 Prozent auf 2,92 USD. Gold handelte nahezu unverändert bei 1.947 USD (1.644 EUR). Silber verlor 1,53 Prozent auf 26,73 USD.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,52 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete einen Basispunkt tiefer bei minus 0,51 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss den sechsten Tag in Folge 0,12 Prozent fester bei 177,18 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um einen Basispunkt auf 0,64 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,50 Prozent auf 171,51 Punkte.

Heute ist von der Makroseite lediglich der Chicago Fed National Activity Index relevant. Unternehmensseitig ersetzt Delivery Hero zum Handelsstart Wirecard im DAX.