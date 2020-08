Nächste Unterstützungen:

12.753

12.606-12.649

12.517

Nächste Widerstände:

12.786/12.798

12.868

12.910/12.911

Mit dem Tagestief testete er erfolgreich die steigende 50-Tage-Linie und konnte sich per Tagesschluss auch oberhalb der Unterkante der Kurslücke vom 11. August (12.753) halten. Die ausgeprägte Lunte im Kerzenchart signalisiert Nachfrage auf dem erreichten Kursniveau. Der DAX verbleibt in einer Konsolidierung des Ende Juli gestarteten Aufwärtstrends vom Reaktionstief bei 12.254 Punkten. Potenzielle nächste Widerstände lauten heute 12.786/12.798 Punkte, 12.868 Punkte und 12.910/12.911 Punkte. Darüber wäre ein Vorstoß an die kurzfristig bedeutsamen Widerstandszonen bei derzeit 12.981-13.007 Punkten und eventuell 13.053-13.101 Punkten zu erwarten. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 12.753 Punkte per Tagesschluss oder 12.606-12.649 Punkte intraday bearishe Signale senden. Potenzielle Ziele lauten in diesem Fall 12.517 Punkte und 12.254/12.313 Punkte.