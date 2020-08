Diese Analyse wurde am 25.08.2020 um 08:16 Uhr erstellt.

Die Aktie von Hochtief (WKN: 607000) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2017 verzeichneten Allzeithoch bei 174,00 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Erreichen eines 8-Jahres-Tiefs bei 41,58 EUR im März läuft eine technische Erholung, die die Notierung im Rahmen einer ersten Welle bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 90,60 EUR beförderte. Nach einer dreiwelligen Abwärtskorrektur dieses Aufwärtstrends strebt der Wert vom Korrekturtief bei 67,00 EUR wieder nordwärts. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die fallende 200-Tage-Linie bei derzeit 87,90 EUR als mögliches primäres Kursziel. Darüber wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung der übergeordnet bedeutsamen Widerstandszone bei 90,60-93,85 EUR vorstellbar. Die Ausgangslage bleibt im kurzfristigen Zeitfenster konstruktiv, solange der Support bei 74,60 EUR nicht unterschritten wird. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde mit einem Anstieg über die aktuelle Hürde bei 78,66/80,05 EUR per Tagesschluss.