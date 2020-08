Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart bei dünner Nachrichtenlage klar die Käufer das Kursgeschehen. Für gute Stimmung sorgte vor allem die Hoffnung auf neue Möglichkeiten zur Behandlung von Covid-19. Der DAX endete 2,36 Prozent höher bei 13.067 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 1,33 und 0,97 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 83 Gewinner und 14 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 93 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 64,2 Millionen Aktien (Vortag: 72,0) im Wert von 2,89 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,46). Alle Sektoren bis auf Bau und Rohstoffe konnten zulegen. Am stärksten aufwärts tendierten Banken und Chemiewerte. MTU haussierte an der DAX-Spitze um 5,15 Prozent. Deutsche Bank und BASF stiegen dahinter um 4,42 respektive 4,30 Prozent. Einziger DAX-Wert im roten Terrain war der Indexneuling Delivery Hero mit einem Abschlag von 0,67 Prozent.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 1,35 Prozent auf 28.308 Punkte vor und löste damit eine neun Handelstage andauernde Trading-Range nach oben auf. Der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 1,00 Prozent auf ein Rekordhoch bei 3.431 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um lediglich 0,62 Prozent nach oben auf eine neue Bestmarke bei 11.626 Zählern. 70 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Es gab 97 neue 52-Wochen-Hochs und zehn neue Tiefs. Gesucht waren vor allem zyklische Werte. Stärkste Sektoren waren Energie, Finanz und Industrie. Einzig HealthCare verbuchte auf Sektorenebene Abschläge. Boeing sprang an der Dow-Spitze ohne Nachrichten um 6,42 Prozent nach oben und überwand damit die 50-Tage-Linie.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent fester bei 93,32 Punkten. EUR/USD handelte 0,08 Prozent schwächer bei 1,1786 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex zog um 0,80 Prozent auf 356,17 Punkte an. Brent-Öl verteuerte sich um 1,53 Prozent auf 45,03 USD. Der Preis für US-Erdgas stieg um 1,48 Prozent auf 2,61 USD. Comex-Kupfer handelte 0,24 Prozent fester bei 2,92 USD. Gold verbilligte sich um 0,74 Prozent auf 1.933 USD (1.635 EUR). Silber, Platin und Palladium zeigten Abgaben von 0,24 bis 0,70 Prozent.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,50 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verbesserte sich ebenfalls um zwei Basispunkte auf minus 0,49 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss nach sechs Plus-Tagen in Folge 0,16 Prozent tiefer bei 176,90 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes endete einen Basispunkt höher bei 0,65 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend fester. Gestützt wurde die Stimmung von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,42 Prozent auf 173,12 Punkte. Besonders deutliche Aufschläge waren beim japanischen Nikkei 225 zu beobachten. Gegen den Trend orientierte sich der Hang Seng in Hongkong südwärts.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den August. Nach US-Börsenschluss legen Hewlett Packard Enterprise und Salesforce.com ihre Quartalszahlen vor.