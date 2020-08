Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach der Ausbildung des Corona-Crash-Tiefs bei 82,13 EUR im März gelang ihr bereits im Juli der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Ausgehend von der neuen Bestmarke bei 143,20 EUR, vollzog der Wert einen Rücksetzer bis auf 132,60 EUR und testete dort die überwundene Verbindungslinie entlang der Hochs vom Juli 2019 und Februar 2020. Die darüber etablierte mehrwöchige Stauzone konnte die Notierung am Montag nach oben verlassen und strebt nun erneut in Richtung 143,20 EUR. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über diese Marke. Im Erfolgsfall entstünde Potenzial in Richtung zunächst 146,08-147,73 EUR und 149,75/150,15 EUR. Darüber befinden sich mögliche Ausdehnungsziele bei 153,80 EUR und 158,94 EUR. Ein Warnsignal für die Bullen entstünde nun im Falle eines Rutsches unter den Supportbereich 134,70/136,43 EUR. Bearish im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster würde es unterhalb des Korrekturtiefs bei 132,60 EUR. Fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 127,66/129,60 EUR und eventuell 122 EUR wären dann wahrscheinlich.