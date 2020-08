Die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Im März hatte sie ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 1.626 USD einen dynamischen Kursaufschwung vollzogen, der sie bis auf ein am 13. Juli verzeichnetes Rekordhoch bei 3.344 USD befördert hatte. Es folgte ein dreiwelliger Rücksetzer bis auf 2.888 USD. In Reaktion auf die Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen sprang der Wert Ende Juli über die korrektive Abwärtstrendlinie. Nach einer rund zwei Wochen andauernden Konsolidierung strebte er weiter nordwärts. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische und von hohem Volumen begleitete Anstieg auf eine neue Bestmarke bei 3.452 USD. Potenzielle nächste Ziele lassen sich aus der Fibonacci-Analyse bei 3.468 USD und 3.519 USD ausmachen. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde deutlicheres Potenzial in Richtung 3.626 USD und 3.800/3.801 USD signalisieren. Mit Blick auf die Unterseite wäre nun ein Tagesschluss unterhalb von 3.344 USD oder ein Intraday-Rutsch unter die Supportzone bei aktuell 3.210-3.253 USD im kurzfristigen Zeitfenster bearish zu werten. In diesem Fall sollte eine Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 3.045-3.073 USD und eventuell 2.888 USD eingeplant werden.