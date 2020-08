Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte im Rahmen des Corona-Crashs im Februar/März einen Kursrückgang von 41 Prozent bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 115,29 USD vollzogen. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der Wert konnte bereits im Juni das alte Rekordhoch vom Februar bei 195,72 USD hinter sich lassen und beschleunigte am vergangenen Mittwoch in Reaktion auf die Präsentation besser als erwarteter Quartalszahlen und aufgrund der Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr seinen Aufwärtstrend mit einer bullishen Kurslücke. Bis auf ein neues Allzeithoch bei 278,28 USD stieß die Notierung vor, bevor es am Freitag zur Ausbildung einer bearishen Doji-Kerze im Tageschart kam. Diese könnte mit Blick auf die überkaufte Lage und einem erreichten Fibonacci-Ziel den Weg für eine kurzfristige Konsolidierung bereiten. Rücksetzer stellen jedoch potenzielle antizyklische Kaufgelegenheiten dar, solange der Support bei 218,35 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darüber lässt sich ein möglicher Auffangbereich bei 239,81-249,47 USD ausmachen. Ein signifikanter Tagesschluss über der aktuellen Hürde bei 275,75-278,28 USD würde ein prozyklisches Anschlusssignal in Richtung 325,86 USD generieren.