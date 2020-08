Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit negativen Vorzeichen ins Wochenende. Händler verwiesen auf den starken Euro als Belastungsfaktor für exportorientierte Werte. Der DAX schloss 0,48 Prozent tiefer bei 13.033 Punkten. Auf Wochensicht rückte er um 2,10 Prozent vor. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,52 und 0,63 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 32 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Im DAX wechselten 63,8 Millionen Aktien (Vortag: 53,0) im Wert von 2,79 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,40) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Versicherungen und Banken. Sie profitierten von der Aussicht auf höhere Inflationsraten. Am schwächsten tendierten Bauwerte und Werte aus dem Sektor Pharma & HealthCare. Bayer verlor 2,67 Prozent. Hier belastete, dass sich die erhofften Vergleichsbeschlüsse im Streit um mögliche Schäden durch den Unkrautvernichter Roundup in den USA länger als erwartet hinziehen. Munich Re, Vonovia und Allianz belegten die vorderen Plätze im Leitindex mit nachrichtenlosen Kursgewinnen von 0,90 bis 1,65 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow um 0,56 Prozent auf 28.654 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,58 Prozent auf 11.996 Zähler. 67 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Es gab 70 neue 52-Wochen-Hochs und zwölf Tiefs. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten aufwärts tendierten Energiewerte und Rohstofftitel.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte zum Ende des US-Handels 0,77 Prozent tiefer bei 92,30 Punkten. EUR/USD legte um 0,71 Prozent auf ein Wochenhoch bei 1,1905 USD zu. Stark gesucht war der Austral-Dollar. Zum Greenback stieg er auf ein 2-Jahres-Hoch bei 0,7365 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise kletterte um 0,31 Prozent auf 359,94 Punkte. Brent-Öl notierte 0,09 Prozent tiefer bei 45,05 USD, nachdem Hurrikan Laura nicht den befürchteten Schaden an den Anlagen in Louisiana und Texas angerichtet hat. Der Preis für US-Erdgas sank nach Gewinnmitnahmen um 1,96 Prozent auf 2,66 USD. Comex-Kupfer verteuerte sich um 0,97 Prozent auf 3,02 USD. Gold legte um 2,19 Prozent auf 1.975 USD (1.650 EUR) zu. Silber, Platin und Palladium verbesserten sich zwischen 1,28 und 2,19 Prozent.

Am Rentenmarkt zog die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,41 Prozent an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend nach zwischenzeitlicher Markierung eines 2-Monats-Hochs einen Basispunkt tiefer bei ebenfalls minus 0,41 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,13 Prozent fester bei 175,65 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte auf einem 2-Monats-Hoch bei 0,74 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,55 Prozent auf ein 2-Jahres-Hoch bei 175,09 Punkten. Stützend wirkten besser als erwartete Einkaufsmanagerindizes aus China. Der S&P 500 Future notierte zuletzt 0,48 Prozent höher.

Heute stehen von der Makroseite die deutschen Verbraucherpreise für den August im Fokus. Die Börsen in Großbritannien bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Adler Real Estate, Gesco und Isra Vision.