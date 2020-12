Der Australische Dollar befindet sich zum US-Dollar ausgehend vom im Jahr 2011 bei 1,1083 USD markierten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte der Kurs bis auf ein 17-Jahres-Tief bei 0,5511 USD und startete dort eine dynamische Erholungsrally. Der Aufschwung führte zu einer deutlichen Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. So konnte der Abwärtstrend vom zyklischen Zwischenhoch aus dem Jahr 2018 (0,8136 USD) gebrochen und die 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden werden. Zuletzt ging das Währungspaar unterhalb des Anfang September erreichten 2-Jahres-Hochs bei 0,7413 USD in den Korrekturmodus über. Im gestrigen Handel näherte es sich erneut dieser nun als Widerstand fungierenden Marke an und prallte ab. Der kurzfristige Aufwärtstrend vom Korrekturtief bei 0,6991 USD bleibt intakt, solange der Support bei 0,7255 USD nicht unterschritten wird. Darunter wäre ein Rutsch in Richtung zunächst 0,7222 USD oder 0,7190/0,7200 USD zu favorisieren. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über 0,7413 USD, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im Rahmen des mehrmonatigen Aufwärtstrends zu generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 0,7484 USD und 0,7677 USD. Darüber wäre auf mittelfristige Sicht ein Vorstoß in Richtung 0,8136 USD möglich.