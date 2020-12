Nächste Unterstützungen:

13.257

13.219/13.236

13.102

Nächste Widerstände:

13.445-13.501

13.589

13.795

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte der Index eine bearish zu wertende Shooting-Star-Kerze, die mit ihrem ausgeprägten Docht Nachfrageüberhang oberhalb des aktuellen Kursniveaus signalisiert. Mit dem gestrigen Hoch hatte der Index die nächste relevante Ziel- und Widerstandszone bei 13.460/13.501 Punkten nahezu abgearbeitet. Die saisonale und zyklische Situation sowie die euphorischen Sentimentdaten machen den Index anfällig für eine kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur. Aus preislicher Sicht bleiben die Bullen jedoch im Vorteil, solange die beiden nächsten Unterstützungsthemen bei 13.257 Punkten und 13.219/13.236 Punkten nicht per Stundenschlusskursbasis unterschritten werden. Darunter würden die Regionen 13.102 Punkte und 13.005 Punkte als potenzielle nächste Ziele aktiviert. Erst mit einem Rutsch unter die letztgenannte Marke würde der Aufwärtstrend vom Oktober-Tief gebrochen, was für eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 12.596-12.683 Punkte sprechen würde. Mit Blick auf die Oberseite müssen die Bullen den Index nun signifikant (Tagesschlusskursbasis) über die aktuelle Hürde bei 13.445-13.501 Punkten befördern, um Anschlusspotenzial in Richtung des Rekordhochs bei 13.795 Punkten zu generieren. Als Zwischenetappe fungiert im Erfolgsfall die Marke von 13.589 Punkten.