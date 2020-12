Der Platinpreis war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 2.273 USD bis auf ein im März verzeichnetes Dekadentief bei 577 USD gefallen. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Nach dem Erreichen eines Hochs bei 1.009 USD startete die Notierung im August einen ausgedehnten Pullback an das Supportcluster aus 38,2%-Fibonacci-Retracement und 200-Tage-Linie. Die diesem Dunstkreis etablierte mehrwöchige Stauzone konnte das Edelmetall am 16. November nach oben auflösen und erreichte im gestrigen Handel schließlich erneut die Widerstandsregion knapp oberhalb der Marke von 1.000 USD. Mit Blick auf die vergangenen Wochen fiel dabei die beeindruckende relative Stärke zum Goldpreis ins Auge. Während der Goldpreis vom Zwischenhoch vom 9. November um rund 10 Prozent nachgab, konnte Platin um rund 18 Prozent zulegen. Damit es nun zu einem Anschlusskaufsignal kommt, bedarf es jedoch der nachhaltigen Überwindung der aktuellen und sehr massiven Widerstandszone, die sich von 1.009 USD bis 1.042 USD erstreckt. Darüber würde der ultralangfristige Abwärtstrend gebrochen und eine mehrjährige Bodenbildungsphase abgeschlossen. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele bei 1.066/1.077 USD, 1.120/1.133 USD und schließlich 1.177/1.194 USD in den Fokus rücken. Kurzfristig ist die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Konsolidierung oder Korrektur an der aktuellen Hürde indes erhöht. Ein möglicher Pullback in Richtung der Supportzone 915-935 USD würde keinen charttechnischen Schaden anrichten. Das übergeordnete Chartbild würde erst unterhalb der darunter befindlichen Auffangzone bei 829-852 USD getrübt.