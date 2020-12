Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Dienstag gestützt von positiven Konjunkturdaten aus China überwiegend freundlich. Auch die deutschen Arbeitsmarktdaten für den November kamen besser als von Experten erwartet herein. Der DAX schloss 0,68 Prozent fester bei 13.382 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,17 Prozent auf 29.352 Punkte vor. Gegen den Trend büßte der TecDAX nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag 0,96 Prozent auf 3.116 Zähler ein. In den drei genannten Indizes gab es 61 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 66,7 Millionen Aktien (Vortag: 107,4) im Wert von 3,39 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,58). Stärkste Sektoren waren Automobile (+2,82%) und Banken (+2,65%). Schwach im Markt lagen Einzelhandelswerte (-1,12%) und Softwaretitel (-1,00%). Die Volkswagen-Aktie belegte mit einem Plus von 4,26 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Continental und Munich Re folgten mit Kursgewinnen von 4,07 und 3,94 Prozent. Deutsche Wohnen, Delivery Hero und Vonovia verzeichneten am anderen Ende des Indextableaus Verluste von 1,32 bis 2,31 Prozent.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,62 Prozent auf 29.824 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 1,52 Prozent auf 12.455 Zähler und markierte damit ein neues Allzeithoch. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 162 neuen 52-Wochen-Hochs standen drei neue Tiefs gegenüber. Bis auf Industriewerte (-0,25%) verbuchten alle Sektoren deutliche Aufschläge. Am stärksten präsentierten sich Kommunikationsdienstleister (+1,83%) und Finanzwerte (+1,54%).

Am Devisenmarkt stand der US-Dollar mit der Erwartung fiskalpolitischer Stimuli unter Abgabedruck. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,83 Prozent schwächer auf einem 2-Jahres-Tief bei 91,23 Punkten. Der Euro wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD konnte die Hürde bei 1,20 USD hinter sich lassen und stieg auf ein 2-Jahres-Hoch bei 1,2066 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 0,53 Prozent auf 383,56 USD. Brent-Öl verbilligte sich um 1,04 Prozent auf 47,38 USD. Comex-Kupfer haussierte um 1,86 Prozent auf ein Mehrjahreshoch bei 3,48 USD. Gold erholte sich beflügelt vom schwachen Greenback um 2,15 Prozent auf 1.814 USD (1.503 EUR). Silber und Platin verbuchten Aufschläge von 6,75 respektive 4,26 Prozent.

Am Rentenmarkt kam es zu einem deutlichen Anstieg der Renditen und entsprechend zu nachgebenden Anleihekursen. Die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite kletterte um drei Basispunkte auf minus 0,56 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend fünf Basispunkte höher auf einem 2-Wochen-Hoch bei minus 0,52 Prozent. Der Euro-Bund-Future sackte um 0,42 Prozent auf 174,58 Punkte ab und schloss damit unter der 50-Tage-Linie. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sprang um acht Basispunkte auf 0,92 Prozent nach oben.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,31 Prozent fester bei 191,66 Punkten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Unternehmensseitig liefert Hönle Geschäftszahlen. Gestern nach US-Börsenschluss gab die Aktie des SAP-Konkurrenten Salesforce.com im nachbörslichen Handel um rund 4,8 Prozent nach. Das Unternehmen hatte den Erwerb von Slack für 27,7 Milliarden USD bekannt gegeben. Die ebenfalls veröffentlichten Quartalszahlen übertrafen die Markterwartungen.