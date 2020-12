Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine übergeordnete Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Ausgehend vom am 1. September gesehenen Rallyhoch bei 1,2011 USD, startete der Kurs eine Seitwärtskorrektur. Am Dienstag gelang es den Euro-Bullen schließlich, das September-Hoch dynamisch aus dem Weg zu räumen und die Notierung auf ein 2-Jahres-Hoch zu befördern. Perspektivisch ergibt sich damit mittelfristiges Anschlusspotenzial in Richtung 1,2555/1,2598 USD. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause an einer der beiden zwischengeschalteten Ziel- und Widerstandszonen 1,2121-1,2166 USD oder 1,2216-1,2300 USD nicht überraschen. Eine weitere Hürde lässt sich bei 1,2414/1,2476 USD ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite sollten mögliche Rücksetzer nun bei 1,2000/1,2011 USD oder spätestens 1,1920 USD auf Unterstützung treffen, um den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Deutlicher eintrüben würde sich das Chartbild aus heutiger Sicht erst unterhalb der wichtigeren Supportzone bei 1,1800-1,1850 USD.