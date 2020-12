Nächste Unterstützungen:

13.236-13.272

13.102

13.005

Nächste Widerstände:

13.359

13.445-13.501

13.589

An der kurzfristigen technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen, da keine relevanten Marken verletzt wurden. Damit befindet sich der Index weiterhin in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Der übergeordnete Trend weist aufwärts. Mit Blick auf Saisonalität, Zyklik und Sentiment würde eine preisliche und zeitliche Ausdehnung der Schwächephase jedoch nicht überraschen. Aus dem Tageschart (hier nicht abgebildet) mahnt weiterhin die Shooting-Star-Kerze vom Montag zur Vorsicht. Sie indiziert mit ihrem ausgeprägten Docht Angebotsüberhang auf dem erreichten Kursniveau im Dunstkreis des September-Hochs und der oberen Begrenzung der Kurslücke vom 24. Februar (13.460/13.501). Aus preislicher Sicht wäre nun ein signifikanter Rutsch unter die aktuelle Unterstützungszone bei 13.236-13.272 Punkten eine erste Bestätigung für den Übergang aus dem Konsolidierungsmodus in eine deutlichere Abwärtskorrektur. Potenzielle nächste Ziele und Supportbereiche lauten dann 13.102 Punkte und 13.005 Punkte. Erst mit einem Rutsch unter die letztgenannte Marke würde der Aufwärtstrend vom Oktober-Tief gebrochen, was fortgesetzte Abgaben in Richtung 12.596-12.683 Punkte nahelegen würde. Nächster Widerstand lauert bei 13.359 Punkten. Darüber würde die kritische Hürde bei 13.445-13.501 Punkten wieder in den Fokus rücken. Ein Tagesschluss darüber würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren mit potenziellen nächsten Zielen bei 13.589 Punkten und 13.795 Punkten (Rekordhoch vom Februar).