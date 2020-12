Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten eine dynamische Rally gestartet und dabei einen V-förmigen Boden ausgebildet. Ausgehend von einem neuen Rekordhoch bei 3.588 Punkten, ging er im September in eine Seitwärtskorrektur oberhalb der 200-Tage-Linie über. Im Rahmen des laufenden mehrwöchigen Aufwärtsimpulses vom Reaktionstief bei 3.234 Punkten konnte schließlich die Konsolidierung bullish aufgelöst werden. Im gestrigen Handel verzeichnete der Index ein neues Rekordhoch bei 3.683 Punkten. Er formte dabei eine bearish zu wertende Doji-ähnliche Kerze und schloss unterhalb des Vortagesschlusses. Die nachlassende Schwungkraft und das extrem euphorische Anlegersentiment senden derzeit Warnsignale für die Bullen. Auch mit Blick auf die Saisonalität würde ein kurzfristiger Rücksetzer nicht überraschen. Nächste Unterstützungen lauten 3.657 Punkte und 3.634-3.646 Punkte. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde eine erste preisliche Bestätigung für den Übergang in den Korrekturmodus liefern. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 3.577-3.594 Punkte und 3.511/3.512 Punkte. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 3.683/3.691 Punkten würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung der noch offenen Kursziele bei 3.733 Punkten, 3.785 Punkten und eventuell 2.822/3.853 Punkten sprechen. In diesem Fall dürfte eine Bereinigung des euphorischen Sentiments spätestens im Januar erfolgen und eine ausgeprägte Korrekturphase nahelegen.