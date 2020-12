Der DAX befand sich gestern im frühen Handel fest in der Hand der Bullen. Nachdem er die Hürde bei 13.295-13.315 Punkten zur Eröffnung mit einer Lücke überspringen konnte, schraubte er sich bis auf ein noch in der ersten Handelsstunde verzeichnetes 3-Monats-Hoch bei 13.454 Punkten hinauf und näherte sich damit der Oberkante der Kurslücke vom 24. Februar bei 13.501 Punkten deutlich an. Dort einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Index jedoch wieder deutlich in die kurzfristige Handelsspanne zurück. Der Tagesschluss bei 13.340 Punkten lag nahe dem Tagestief.